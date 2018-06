Eile sai lahenduse suur vehklemissaaga: Erika Kirpu asemel sõidab Hiinas toimuvale MMile värske Euroopa meister Katrina Lehis. Lehise leer on õnnelik, Kirpu endast väljas.



Täna kirjutas Kirpu sotsiaalmeedias, et juhatuse reegleid on rikutud ning ta näeb selle taga korruptsiooni.





Sama postituse kommentaaris kirjutas ta veel: "Reegleid tuleb austada, muidu on anarhia. Nad võivad olla karmid ning ei pea kõikidele meeldima, aga siis vähemalt mäng on aus. Olen nõus, et võib olla on vaja ka erandkorraks mingid variandid välja mõelda, aga siinkohal mul tekkib küsimus, milline oli see “erandkord” või “ootamatus”, et oli vaja koondist juba enne EMi muuta?



Peale seda nüüd annab ainult rikkuda neid reegleid, sest süsteemi enam ei ole. See, kuidas käitus vehklemisliit - lihtsalt piinlik! Ja kõige halvem on see, et eile see juhtus Iraga, täna minuga ja homme võib juhtuda ükskõik kellega.



Reeglid peavad olema paigas, siis ongi sportlikud printsiibid jälgitud."



Margus Hanson sõnas Õhtulehele, et korruptsiooniga pole kindlasti tegemist.



Margus Hanson. (Alar Truu)

"Loomulikult ma mõistan seda pahameelt. See olukord on väga ebamugav ja oli ka juhatuse liikmetele ebamugav - jätta oma sportlane välja. Mina presidendina ei saa ainuüksi otsust teha. Otsused on kollektiivsed. Juhatus kutsus eile arutelu ja otsuse juurde ka peatreeneri (Kaido Kaaberma), et saada tema sisend ja selgelt oli tema ettepanek, et mitte saata MMile viis sportlast nagu EMile.



Ta soovis, et kõik naiskonna liikmed oleks ka individuaalvõistluses mängus. See oli tema kindel ettepanek. Lõpuks jõudsime sinna, et ühe koha peale oli kaks kandidaati - üks Irina (Embrich), teine Erika. Juhatus võttis peatreenerit kuulda. Kaaberma kinnitas ka pressikonverentsil, et see on parim koosseis. See on arutamise teema, et kas pidada alati kinni reeglitest ja sõita seepärast välja mitte kõige parema koosseisuga? Samas ma mõistan väga hästi Erikat. Kui ta küsib, mis ta on valesti teinud, siis ega ei ole midagi, aga paraku konkurents on väga tugev ja minu meelest peaks Eesti vehklemine konkurentsi ära kasutama ja üritada sellest võita."