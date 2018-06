"Vastavalt reeglitele on küünarnukiga mängija löömine punase kaardi viga. Meil ei tohiks olla vahet, kas patustajaks on Lionel Messi, Cristiano Ronaldo või keegi kolmas," kurjutas juhendaja.

Õhtuleht palus situatsiooni kirjeldamiseks abi Eesti Jalgpalliliidu peakohtunikult Uno Tutkilt. "Selleks, et käte kasutamist punase kaardi vääriliseks tõlgendada, on kaks varianti: kas mängiti vastase tervisele ohtlikult või käituti hoolimatult," selgitas Tutk.

"Küünarnukist rääkides, tuleb hinnata, kas mängija tegi seda tahtlikult, kas kasutas seal suurt jõudu ja kas ta kasutas seda nii öelda relva või abivahendina. Inimeste küünarnukid liiguvad koos kehaga ja kui siin õnnetult nägu või nina pihta saab, tulebki hakata seda hindama," jätkas ta.

Ronaldo olukorra puhul on tema hinnangul märgiline, et portugallase kollane kaart polnud mitte ühe mehe otsus, vaid see võeti vastu kooskõlas videokohtunikuga. "See oli konsiiliumi otsus," sõnas Tutk lõpetuseks.

Pole kellegi peal viha välja elada

Küll ei lohutanud see teadmine Queirozi, kes ka konsensusliku otsuse suunas tuld ja tõrva pritsis. "Me peame teadma sündmuste käiku. Meil ei lase ju keegi VARi vaadata. Meil on süsteem, mis maksab palju raha, kuid keegi ei võta vastutust. Kui VAR teeb otsuse, peame teadma, kes selle täpselt tegi," kurjustas Queiroz.