"Jalgpall on Brasiilias tõeline äri - läksime meie helimehe Keijoga suurde kaubanduskeskusesse, sest ta tahtis oma lapsele Brasiilia jalgpallivormi osta. Mees valis vormi välja, pani selle letile ja talle lajatati hind, mis oli sadu dollareid," räägib Metsatöllu trummar Tõnis Noevere, kuidas hiljuti Brasiilias esinedes ei jäänud tähelepanuta ka kohalike armastus jalgpalli vastu.

"Kaubanduskeskustes on olemas eraldi poed jalgpalliga seonduva jaoks. Võimatu, et lähed ostukeskusesse ilma jalgpallisärki saamata. Tekib küsimus, miks me ise ühtegi meenet ei ostnud? Oleks ju olnud väga hea mälestus," mõtiskleb laulja Markus Teeäär.

Tõnis on bändis suurim jalgpallifänn. "Olen ka ise aastaid jalgpalli mänginud. Nii palju kui võimalik, vaatan alati suuremaid võistlusi. Ma hoidsin küll Islandile pöialt, aga nüüd on neil väga raske. Brasiillastel on jalgpall ja kõik sellega seonduv ikkagi emapiimaga kaasa antud. Nad on ju üks edukamaid riike jalgpallis."

Brasiilias saadi tuttavaks uute inimeste ning fännidega, kes mehed ka Facebookis sõbraks lisasid. Mõned neist kirjutavad ka Tõnise fännilehele. "Üks fänn kirjutab mulle alati, kui Brasiilia mängib. Näiteks kui Brasiilia mängis Šveitsiga, kirjutas ta mulle järsku "See oleks pidanud penalt olema!". Kui Saksamaa kaotas Mehhikole 1-0, tuli järsku samalt fännilt kiri "Haa-haa-haa". Küsisin, et mis juhtus ning ta vastas "Sakslased said pähe! Me vihkame neid pärast seda, kui Brasiilia kaotas Saksamaale 7-1," räägib Noevere.

Markusel on meeles seik lennujaamast. "Kui lendasime Curitibasse, oli samal lennul ka kohalik jalgpallimeeskond. Neil on jalgpall nii südames, et igal pool olid fännide hordid, järsku tuli hirmus mass kisa ja pasunatega. Me saime ka sellest osa, läksin ja lehvitasin kohalikele justkui treener," naerab ta.