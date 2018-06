Belgia jalgpallikoondise eest MMil kahe mänguga neli väravat löönud Romelu Lukakut vaevab hüppeliigese vigastus, mille tõttu on ründetäht viimased kaks treeningut vahele jätnud.

Klubijalgpalli Inglismaal, Manchester Unitedis mängiv Lukaku sai viga eelmisel nädalal Tuneesia vastu peetud kohtumises, mis võideti 5:2. Alagrupist edasipääs on kindlustatud, ent esikoha peale käib tuline heitlus Inglismaa koondisega. Omavahel kohtutakse neljapäeval ning belglaste peatreener Roberto Martinez on juba vihjanud, et annab tähtmängijatele puhkust.