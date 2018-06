Jalgpalli MMi eel ja ajal kuulsaks saanud Peterburis Ermitaažis elav valge kass Achilles on seni kõigi tolles linnas peetud mängude tulemustega täppi pannud ning täna õhtuks ei ole tal Lionel Messile midagi lohutavat pakkuda - Nigeeria võidab Argentiinat!

D-alagrupis raskesse seisu sattunud kahekordne maailmameister Lõuna-Ameerikast teab, et edasipääsulootuse säilitab ainult võit. Ent Achilles arvab vastupidist, teatas agentuur Reuters. Kass jäeti koos fotograafidega ühte ruumi ning talle pandi ette toidukausid, millest ühe juures Nigeeria ja teise juures Argentiina lipp. Pärast väikest mõttetööd valis Achilles Nigeeria ja sõi isukalt!

Argentiinlastele muudab asja karmiks asjaolu, et Achilles on seni ennustanud õigesti kõigi Peterburis peetud mängude võitjad: Iraani edu Maroko, Venemaa edu Egiptuse ja Brasiilia edu Costa Rica üle.

D-grupis on enne kell 21 algavaid mänge Horvaatial 6 punkti, Nigeerial 3 ning Islandil ja Argentiinal 1. Argentiina pääseb edasi vaid juhul, kui alistab Nigeeria ning saab alagrupiturniiri kokkuvõtteks parema tulemuse kui Island, kes mängib Doni-äärses Rostovis Horvaatiaga. Islandi väravate vahe on praegu 1-3 ja Argentiinal 1-4.