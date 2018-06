Jalgpalli MMil on alagrupiturniiri viimases voorus nagu ikka kaks mängu ning rahvusringhääling valis oma eestikeelsel kanalil ETV2 näitamiseks kohtumise Island - Horvaatia.

Sellest lõppjärjestuse osas tähtsam on aga mäng Argentiina - Nigeeria. Kuidas seda näha saab? Vastus on väga lihtne: kanalil ETV+, mis muidu venekeelne, kuid see mäng peaks olema eestikeelse kommentaariga. Vähemalt eile kell 21 tollel kanalil näidatud mäng Portugal - Iraan seda oli.