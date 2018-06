Vahel tundub, et jalgpallimäng on üks suur pettus. Teater, kus võidab see, kes paremini näitleb ja oskuslikumalt kohtunikke kavaldab. Miks pallivõlurid nii palju sohki teevad? Kas see on aktsepteeritav? Nende küsimustega pöördus Õhtuleht Indrek Zelinski (endine tippründaja, praegune Pärnu Vapruse peatreener) ja Tarmo Kingi (vigastust raviv klubita tippjalgpallur) poole.