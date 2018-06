Kas Venemaal on turvaline? Jah, sest terve riik on muudetud lennujaamaks! Mitte, et kõikjal raudlinnud õhku tõuseks ja maanduks, aga turvakontroll meenutab küll lennujaamades toimuvat.

Siinkirjutaja senine MMi kogemus kätkeb endas Nižni Novgorodis toimunud matši Inglismaa – Panama ja Moskvas Lužniki areenil peetud kohtumist Taani – Prantsusmaa.

Vahet pole, kas asud Venemaa pealinnas või 400 km eemal Volga jõe kaldal, kõikjal jälgivad sind sajad, kui mitte tuhanded pisikesed kaamerad. Rongijaamad, metroopeatused, fännialad ja suuremad kaubanduskeskused on varustatud turvaväravatega: kotid liuglevad läbi skänneri, inimene astub läbi kõikenägeva ukse. Ka iga kohalik töölt koju minev inimene peab kõigeks valmis olema.

Staadionile sisenemine on juba tõsisem protsess. Seljakott sõidab läbi skänneri, aga hetk hiljem tuleb ette näidata oma sülearvuti ja mobiiltelefon. Targad seadmed peab turvameeste silme all sisse ja välja lülitama. Selgub, et kui arvutil peaks aku tühi olema ja ekraan ei suudaks pilti ette manada, siis kompuutriga staadionile ei pääsekski. Oma vesi võib ajakirjanikul kaasas olla, kuid seda uuritakse samuti spetsiaalse skänneriga, mis tõestab, et tegemist pole millegi ohtlikuga.

Ka Punasele väljakule sisenemine meenutab lennujaama turvakontrolli. (Stanislav Moškov)

Füüsilisele läbiotsimisele lähenetakse loovamalt, aga siiski põhjalikult. Kui Nižni Novgorodis katsuti sõna otseses mõttes läbi kogu keha, siis Lužniki turvamees piirdus ülekeha kompimisega.

Kõik kokku tekitabki omamoodi muretu keskkonna, kus vähemalt ajakirjanikud saavad üsna rahuliku südamega ringi liikuda. Ilmselt nõustuvad ka fännid. Politsei kohalolu märkab kõikjal, naeratavad vabatahtlikud lehvitavad iga nurga peal ning tegelikult liigub pidevalt meie ümber erariietes eriväljaõppega julgeolekuspetsialiste.

Kümnete tuhandete inimeste pingutus on senini loonud olukorra, kus üldsus saab rahulikult jalgpallile ja videokohtunikele pühenduda. Pöidlad pihku, et kõik jätkuks samal viisil!