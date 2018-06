Argentiina jalgpallikoondise MMi play-off'i aidanud superstaar Lionel Messi tänas pärast 2:1 võidumängu Nigeeriaga kõigevägevamat.

"Olime veendunud, et võidame selle mängu. See on teenitud rõõm. Teadsin, et Jumal on meiega ega jäta meid," rääkis Messi pärast mängu ajakirjanikeväele.

"Tänan kõiki inimesi, kes on siin kõiki ohvreid toonud, ja kõiki, kes asuvad Argentiinas ning on alati olnud meiega."

Argentiina esimese värava lõi Messi ning teise lõpu eel Marcus Rojo.