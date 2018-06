Et Argentiina jalgpallimeeskond kindlustas eile hilisõhtul koha MMi play-off'is, tähendab see varem paika pandud skeemi kohaselt kaheksandikfinaali mängimist 30. juunil Kaasanis. See aga toob kaasa väga iroonilise seiga.

Väljaande Biznes Online teatel broneeris mõni tund enne Argentiinat tollele kohtumisele koha kindlustanud Prantsusmaa kohe kohad hotellis Miraž, kus nad olid peatunud ka enne Austraaliaga peetud mängu. Argentiinal ei jää muud üle, kui võtta hotell Ramada. Ent sealt avaneb vaade... Portugali koondise staari ja aastaid argentiinlase Lionel Messi suurimaks konkurendiks olnud Cristiano Ronaldo terve majaseina suurusele pildile!

Tõsi, lisatakse, et too graffiti ei paista hotelli kõigisse numbritubadesse. Pole raske arvata, millisesse maja tiiba Messi ja teiste argentiinlaste toad võetakse.