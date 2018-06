Jalgpalli MMil on kätte jõudnud alagrupiturniiri viimase vooru kolmas mängupäev. Pooled grupid on saanud lõpplahenduse, pooltel on see veel ees. Täna ei tohiks kummagi, ei E- ega F-grupi mängude ajal igav hakata, sest edasipääsulootuse on säilitanud vastavalt kolm ja neli meeskonda ning play-off'i koht pole kindel veel mitte kellelgi. Kell 17 alustab F-grupp, kus kohtuvad Rootsi - Mehhiko ja Saksamaa - Lõuna-Korea. Kell 21 on E-grupis vastamisi Brasiilia - Serbia ja Šveits - Costa Rica. Kas Saksamaa ja Brasiilia saavad soosikukoormaga hakkama ja liiguvad play-off'i?