Eilsel jalgpalli MMi mängul Argentiina - Nigeeria sageli tele- ja fotokaamerate ette jäänud legend Diego Maradona näis vahepeal magam jäävat, öösel aga levisid sahinad, et ta viidi haiglasse.

Maradona lükkas oma Facebooki kontol need ümber ja teatas, et temaga on kõik korras. Ta märkis, et tundis end mängu vaheajal tõepoolest halvasti - kael hakkas valutama ja tekkis südamepuudulikkus. Ajalehe Sport-Ekspress andmetel süstiti 1986. aasta maailmameistrile adrenaliini, pärast mängu lõppu suundus ta aga kohe Peterburist Moskvasse.

"Tahan öelda kõigile, et kõik on normaalne," kirjutas Maradona Facebookis. "Ma pole haiglas. Mängu vaheajal käis arst mind kontrollimas ja soovitas koju minna. Kuid tahtsin jääda, sest me riskisime kõigega. Kuidas ma saanuks lahkuda? Tänan kõiki toetuse eest."

Mängu lõpus möllaski Maradona täiega - Argentiina vajas edasipääsuks võitu ja sai selle mõni minut enne lõppu löödud värava abil tulemusega 2:1 kätte.