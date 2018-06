Eesti Vehklemisliidu juhatuse otsus jätta MM-koondisest välja Erika Kirpu on tekitanud liitrite kaupa paksu verd ning olukord veel ei rahune. Kirpu ema Irina Satanenko küsib avalikus kirjas, kes on alaliidu järgmine ohver. Avaldame kirja täispikkuses.

Kuni 15.05.2018 kehtis vehklemisliidus kord Eesti vehklemiskoondise komplekteerimiseks, mis oli reeglitega fikseeritud. Te rikkusite seda korda, seega reegleid. Seda ei nimetata demokraatiaks, vaid autokraatiaks.

Teil ei olnud mingisugust õigust isegi arutleda kolme parema naisvehkleja määramisel, rääkimata sellest, et sportlaste valik lõppes maailmakarika etapil Dubais, mitte aga Euroopa meistrivõistlustel.

Ei mahu pähe, kuidas Eesti reitingu alusel esimese kolme naisvehkleja hulka kuulunud sportlane „heideti üle parda“ maailmameistrivõistlusteks. Mitte neljas ega viies, kelle seast saaksid ja peaksid treenerid (mitte aga juhatuse liikmeid) valima kandidaate, vaid heideti sportlane, kes on täitnud kõik normatiivid 100-protsendiliselt ja kes teenis õiguse osaleda Euroopa ja maailmameistrivõistlustel.

Alles kaks aastat tagasi võtsite vastu reegli (3+1), mille alusel maailma ja Euroopa meistrivõistlustele sõidavad Eesti reitingu alusel kolm parimat vehklejannat pluss üks, kelle valib treenerite nõukogu.

Kordan, Te ise võtsite vastu sellise reegli.

Hooaja alguses teadsid kõik sportlased, mida nad peavad tegema, et saada koondisse. Kolm tüdrukut: Julia Beljajeva, Kristiina Kuusk ja Erika Kirpu – täitsid kõik vajalikud normid, kogusid punkte ja teenitult olid Eesti reitingus esimesel kolmel positsioonil, mis sai lõpliku otsuse Dubai turniiril. Neljandaks koondise liikmeks valis treenerite nõukogu Irina Embrichi.

Millegipärast see otsus teid ei rahuldanud ja te võtsite Embrichilt õiguse osaleda Euroopa meistrivõistlustel, eelistades sinna saata hoopis Katrina Lehise, muutes selle otsusega teie enda poolt kehtestatud reeglit. Karistamatuse tunne sünnitab uusi kuritegusid ja teie, olles joovastunud enesetähtsusest, läksite veelgi kaugemale. Nüüd juba otsustasite Erika Kirput mitte lubada maailmameistrivõistlustele, kes kohusetundlikult treenis terve hooaja, käis kõikides treeninglaagrites, täitis kõiki normatiive ja eeskirju, mida spordiliit oli kehtestanud.

Te olete kursis sellega, et ainult kaks sportlast käesoleval hooajal pääsesid maailma karika ja GP-etappide finaali – need olid Julia Beljajeva ja Erika Kirpu. Nii Erika kui ka Julia osalesid võistkondlikus arvestuses MK-etappidel, vahetades välja trauma saanud Embrichi kõige raskematel positsioonidel ja lõpetades kohtumise ja seda just edukalt võistkonna koosseisus Prantsusmaa vastu Barcelonas.

15. mail võtsite vastu otsuse, et maailmameistrivõistlustele sõidavad J. Beljajeva, K. Kuusk, E. Kirpu ja I. Embrich.

«Naistekoondis:

Vastavalt EVLi koondiste moodustamise reeglile (http://www.vehklemisliit.ee/reeglid/reitingupunktid/), esitas Naiskoondise peatreener Kaido Kaaberma seisukoha koondise kinnitamiseks lähtudes edetabelist ja edetabeli 15.05.2018 seisuga viie esimese naisvehkleja treenerite ja peatreeneri hääletamise tulemustest. Treenerite ettepanek kinnitada 2018 tiitlivõistlusteks koondis järgmises koosseisus: Julia Beljajeva (Eesti edetabelis nr. 1), Kristina Kuusk (Eesti edetabelis koht nr. 2), Erika Kirpu (Eesti edetabelis koht nr. 3) ja neljandaks liikmeks Irina Embrich (Eesti edetabelis koht nr. 5). (Hääled jagunesid 4 häält Irina Embrich ja 2 häält Katrina Lehis (Eesti edetabelis koht nr. 4)).

Juhatuse liikmed tutvusid hääletamise tulemustega ja otsustasid (hääletamise tulemused: 4 poolt):

Kinnitada 2018 tiitlivõistluste koondise liikmeteks :

Vastavalt peatreeneri ettepanekule arvata EM ja MM koondisesse võistkonna võistlusteks Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu, Irina Embrich.

EM individuaalvõistlusele määrata koondisesse EVL naiste edetabeli esimesed 4 sportlast seisuga 15.05.2018 : Julia Beljajeva, Kristina Kuusk, Erika Kirpu, Katrina Lehis.

MM individuaalvõistluse koondise osas hetkel otsust vastu ei võeta ja selleks koguneb juhatus esimesel võimalusel.»

Aga 25.juunil muudate selle otsuse.

21. mail saadab president Erika Kirpule kirja:

“Tere, Erika,

Vôin Sulle kinnitada, et juhatus on otsustanud, et Dubai MK oli viimane vôistlus, mille punktid MM arvestuses arvesse läksid. Seega ei lähe arvesse ei Cali GPle, Tallinna MV ega ka EM punktid.

Parimate soovidega,

Margus Hanson»

Aga 25.juunil selgub, et ta pettis teda.

Arvestades sellist kiirustamist Te muudate omaenda otsuseid ja eitate oma sõnu, tekib kahtlusi Teie arukuses, et usaldada Teile saatuslike otsuste vastuvõtmist.

Kuivõrd juhatusest on juba mitu inimest lahkunud ja teid on seal järele jäänud ainult viis ja kui arvestada sellega, et üks järelejäänud juhatuse liikmetest on K. Lehise treeneri sugulane (kuidas siis mitte aidata sugulast, seda enam, et teda sinna topiti), teine aga on tema isiklik sponsor (kui palju on raha kulutatud – ei saa seda ju tuulde lasta), aga kolmas on president, kes on aheldunud oma ametitoolile, kartes seda, et teda tahetakse ümber valida), millega ongi seletatav see, kuidas ebaausalt surutakse sportlast koondisesse, kes ei suutnud seda teha ausal teel.

Kuid seda ei tohi teha sellisel toorel viisil, eirates kõiki seadusi, mille järelvalvaja Te peaksite idee kohaselt olema.

Ma ei ole Lehise vastu …

Ma olen Teie töömeetodite vastu, millega rikute kõiki vehklemisliidu moraalseid ja eetilisi seadusi. Mispärast Teie räpaste intriigide tõttu peavad kannatama ausad sportlased ?! Kas Te magate rahulikult pärast enda poolt sooritatud alatusi? Kas Teid südametunnistus ei piina? Või puudub see südametunnistus Teil hoopiski?

Eesti Vehklemisliidul on selline rahvalik „lõbu“ alati enne maailmameistrivõistlusi ja Euroopa meistrivõistlusi korraldada kärarikkaid mürgleid, mis on initsieeritud ühe skandaalselt tuntud isiku poolt – Haapsalu treeneri poolt. Tema „üritus“ elab ja õitseb.