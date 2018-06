Mehhikol kuus punkti, Lõuna-Koreal null punkti, aga ometi võib esimene MMi kohamängudest kõrvale jääda ning teine ikkagi play-off'i jõuda. F-alagrupi seis on enne viimaseid mänge parajalt võimas. Kel pea matemaatikat lõikab, võib välja mõelda kümneid võimalikke variante.



Viimases voorus kohtuvad oma vahel Lõuna-Korea-Saksamaa ning Mehhiko-Rootsi.



Tabeliseis on hetkel järgnev:

Mehhiko 6

Saksamaa 3

Rootsi 3

Lõuna-Korea 0



Erinevate variantide illustreerimiseks (ja mõne jaoks olukorra lihtsustamiseks) toome teieni infograafiku:





Ja sama olukord sõnades:



Mehhiko on play-offis, kui nad võidavad või viigistavad Rootsiga. Kui nad Rootsile kaotavad, vajavad nad Lõuna-Korea võitu Saksamaa üle.



Saksamaa on edasi, kui nad võidavad Lõuna-Koread kahe väravaga, lihtsalt võidust piisab siis, kui Rootsi ei suuda Mehhikot alistada. Ja võib piisata ka siis, kui Rootsi alistab Mehhiko. Siis tuleb mängu taas väravate vahe.



Rootslased ületavad grupitõkke, kui nad võidavad Mehhikot ning Saksamaa ei suuda Lõuna-Koread võita. Või siis, kui nad võidavad ja Saksamaa võidab, kuid nende väravate vahe on parem kui Saksamaal või Mehhikol.

Lõuna-Koreal on kõige vähem võimalusi – nemad peavad kindlasti Saksamaa alistama ning lootma, et Rootsi kaotab Mehhikole. Sel juhul oleks nii Saksamaal, Rootsil kui ka Lõuna-Koreal kolm punkti ning otsustaks väravate vahe.