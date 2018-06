Eesti Vehklemisliidu juhatuse otsus jätta MM-koondisest välja Erika Kirpu on tekitanud tõelise tormi, mis ei taha vaibuda. Miks aga käib põhiteema Kirpu vs Katrina Lehis, kuid mitte Kirpu või Lehis vs Irina Embrich, kes on juba mõnda aega olnud Eesti edetabeli viies number? Õhtuleht uuris seda naiskonna peatreenerilt Kaido Kaabermalt. Vehklemisliidu reeglite kohaselt peab tiitlivõistluste koondisse mahtuma MK-etappide järgse edetabeli kolm paremat ning neljanda liikme nimetavad treenerid. Tabel läks lukku pärast turniiri Dubais, mille järel olid esikolmikus Kirpu, Julia Beljajeva ja Kristina Kuusk, neljas Lehis ja viies Embrich. Treenerite häältega 4:2 valiti neljandaks Embrich. Äkitselt võeti maikuus vastu otsus, et EMil pääseb individuaalturniiril vehklema pärast sünnitust jõuliselt tippsporti naasnud Lehis ning Embrichile jääb ainult võistkonnavõistlus. Nüüd, paari päeva eest lülitati mõlemad MM-koondisse ja jäeti sealt eemale hoopis Kirpu, kes ise ja kelle lähedased on mõistagi püha viha täis.

Miks on ka EMi järel jätkuvalt koduses edetabelis viiendal kohal asuv Embrich – keda vaevas vahepeal pikalt vigastus – nõnda vajalik? „Ta on aastaid olnud võistkonna kapten ja ankrunaine. Ta on kogenuim ja kindel, aitas mullu naiskonna maailmameistriks. Teised tüdrukud usaldavad ja toetavad teda, jätavad viimased matšid Irale,“ selgitas Kaaberma.

Peatreeneri sõnul läks alaliidu juhatus pärast Dubai MKd reegleid muutes libedale teele. „Oli teada, et seda tehes tekib lumepalliefkt. Üks reeglite rikkumine tõi kaasa teise. Nii Embrichile kui ka Kirpule on liiga tehtud. Dubai järel oli sportlaste isiklikel treeneritel valida nooruse ja kogemuse vahel. Valiti kogenud Embrich, sest võistkonnavõistlust arvestades on tema kasutegur suurem,“ rääkis Kaaberma. „EM näitas, et kõik tüdrukud on võimelised võitma medalit. Kulla saanud Lehis võitles end koondisse. Tekkis totter olukord, sest Euroopa meistrit ka ju MMilt eemale ei jäta.“ Kaaberma sõnul osaleb enamik riike nii EMil kui ka sellele peatselt järgneval MMil ühe ja sama koosseisuga. „Riikidesisene võitlus tiitlivõistluste kohtade nimel peetakse ära hooaja jooksul, MK-etappidel. Teisalt need, kes nelja EMil osaleja hulka ei mahu – nagu praegu Embrich –, ei saagi end näidata ega edetabelipunkte teenida. Vaata ühte- või teistpidi, ühe või teise sportlase, ka treeneri vaatevinklist – olukord pole lihtne.“ Kas ei võiks alasiseseid reegleid muuta edetabelist vähem sõltuvaks? Et tiitlivõistlustele pääseb edetabeli põhjal näiteks ainult üks sportlane ning ülejäänud hetkevormi põhjal? „Aga viisad, piletid – kõik tuleb varem ära osta ja vormistada. Me ei saa kolm päeva enne võistlust hakata koosseisu muutma. Üks näide, miks ei ole pärast EMi hea koosseisu vahetada, seisneb selles, et EMil mitte osalevate sportlaste vormist puudub ülevaade. Treening on üks asi, kuid võistlusolukorras tehtav hoopis teine,“ vastas Kaaberma. MM-koondis on valitud, sinna mahuvad Beljajeva, Kuusk, Lehis ja Embrich, Kaaberma peab selle seltskonna uuesti vormi viima. Sel nädalal puhatakse ja järgmisel hakatakse aasta tähtsaimaks võistluseks andma viimast lihvi.