Moskva antidopingulabori endine juht, rahvusvahelise antidopinguagentuuri WADA informaator Grigori Rodtšenkov püüdis 19. juunil taas kord endalt elu võtta ning paigutati pärast seda vaimuhaiglasse.

USAsse põgenenud Rodtšenkov üritas enesetappu oma Washingtonis asuvas korteris. Sealt leiti tühje viskipudeleid ja kuus tugevatoimeliste uimastite pakendit. Veebruaris oli Rodtšenkov juba tunnistanud USA telekanalile CBS, et oli püüdnud enda eluga lõpparve teha.

"Info jõudis minuni mu USA kolleegidelt, Ameerika eriteenistused püüavad seda kiivalt varjata," rääkis rahvusvahelise inimõiguste kaitse komitee Venemaa osakonna asepresident Aleksandr Ionov kanalile RT. "Arvan, et Rodtšenkov on suure sisemise pinge ning USA eriteenistuste poolt osutatava surve all. Nad sunnivad teda Venemaa vastu tegutsema. Arvan, et tal ütlesid närvid üles."