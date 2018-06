Aasta oli 2002, kui Irina Embrich võitis esimese MM-medali. Hõbe naiskondlikus epees koos Maarika Võsu, Olga Aleksejeva ja Heidi Rohiga. Uurisime neist viimase käest, milline on Embrichi roll võistkonnas.

„Ta on vehkleja, kes on võimeline väga suurtest kaotusseisudest võistkonda päästma ja kui vaadata varasemaid aastaid, siis enamus punkte on tema toonud, aga nüüd ongi see, et kui kauaks seda jätkub. Varem või hiljem tulevad nagunii nooremad peale, aga eks praegu on Embrich väga oluline küli.“

See on huvitav mõttekäik. MMid ja EMid on toredad, aga kui sa ei ole just jalgpallur, siis su karjääri suurim eesmärk on olümpiamängud. Kahe aasta pärast Tokyos toimuva MMi aegu on Embrich 40aastane.

„OM hakkab terendama ja sellest pilgust lähtuvalt peaks ka võistkonda komplekteerima. Peab ka noorenduskuuri pilguga mõtlema," ütleb 2001. aastal Eesti parimaks naissportlaseks valitud Rohi.