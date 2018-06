Venemaa politsei teatas täna hommikul, et MMi ühes võõrustajalinnas, Doni-äärses Rostovis tehti mitu pommiähvardust, mis päädisid mitme kohviku ja restorani evakueerimisega.

"26. juunil (eile - toim.) sai politsei ridamisi telefonikõnesid, kus väideti, et Doni-äärse Rostovi eri paikadesse on paigaldatud lõhkeseadeldised," vahendab ESPN Venemaa politsei teadet.

"Politsei kontrollis kõik kohad üle, kuid ei leidnud ühtki ohtlikku objekti. Praeguse seisuga toimivad kõik kohad taas normaalselt."

Pommiähvarduse saanud Lucano-nimelise Itaalia restorani mänedžer sõnas, et nad pidid hoonest kaheks tunniks lahkuma. "Saime anonüümse telefonikõne, kus öeldi, et majas on pomm," lisas ta.

Doni-äärne Rostov asub Moskvast 955 kilomeetrit lõunas, küllalt Ida-Ukraina piiri lähedal. Linnas on seni peetud neli MMi mängu, sealhulgas eilne Island - Horvaatia.