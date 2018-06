Hommikul oli F-alagrupis võimalik kõigi nelja koondise edasipääs, kuid õhtuks edenesid 16 sekka Rootsi ja Mehhiko.

Jah, te lugesite õigesti. Valitsev maailmameister Saksamaa astub enne kohamängude algust kojuviivale lennukile, sest täna kaotati 0:2 Lõuna-Koreale. Negatiivne ajalugu on sündinud. Sakslased pole mitte kunagi varem MMil alagrupiturniiriga piirdunud. Tõsi, ka aastal 1938 piirduti avaringiga, kuid toona oli kogu turniiri play-off formaadis.

Confirmation #SWE and #MEX progress to Round of 16.

How many of you predicted this table at start of the #WorldCup? pic.twitter.com/lfAmgW4pZ0