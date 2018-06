Saksamaa on šokis, sest nende jalgpallikoondis kaotas täna 0:2 Lõuna-Koreale ega pääsenud alagrupist edasi 16 parema sekka. Seda kõike olukorras, kus Venemaale lennati tiitlikaitsjatena. Alljärgnevalt valik reaktsioone, mida too sündmus vallandas.

PS! Osa sisust on inglisekeelne.

JALGPALL ON USKUMATU MÄNG! #jalkaMM — Kasper Elissaar (@KasperElissaar) June 27, 2018

Jagpall on hull mäng, võita võivad ka need kes on nõrgemad #jalkaMM — Tarmo (@tarmoaarma) June 27, 2018

Jalgpall on ümmargune! Rootsi on omaenda saatuse sepp, Mehhikole piisas närvipingest ja kahest kindlast võidust. Saksamaad tabab viimaste MMide needus! Korea läheb koju pea püsti! #JalkaMM #WorldCup — Kert Taal (@KertTaal) June 27, 2018

päris huvitav MM. rootsi võidab alagrupi ning saksamaa lõpetab alagrupi lõpus ning sõidab koju 😂 #jalkaMM — Mirek (@mirekprn) June 27, 2018

What the actual ffff? #GER 😭 I guess @FIFAWorldCup is over for me now #jalkamm — Liis Vainu (@liis_vainu) June 27, 2018

Valitsev maailmameister 🇩🇪 sõidab koju! Huvitav, mitu televiisorit täna Saksamaal lõhuti? #jalkaMM — Mart Treial (@MTreial) June 27, 2018

My reaction to seeing South Korea(!!!) knock Germany out of the World Cup! pic.twitter.com/jX8eZcFMBK — Jarvis Crofts (@Futurejarv) June 27, 2018

Leroy Sane is Germany’s joint 2nd highest scorer at the #2018FIFAWorldCup — Andy Castell (@AJ3) June 27, 2018

Germany fans after being knocked out of the World Cup 😂😂😂😂 #KORGER pic.twitter.com/88nmzKoAvh — Isaac Cheruiyot (@isaac_cher) June 27, 2018

This was such a difficult game to watch😭😭😭...Better luck next time Germany. 🇩🇪 is still my team. @DFB_Team_EN @FIFAWorldCup pic.twitter.com/O3JJcoQyxQ — Taneisha Urquhart (@Truestarjm) June 27, 2018

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 The last time @England went further than Germany at a #WorldCup...



😱 1966.



🏆 It's Coming Home! 🎉 pic.twitter.com/x1MFSHQjb8 — SPORF (@Sporf) June 27, 2018

Everyone loves VAR now don't they? #KORGER — alistair magowan (@alistairmagowan) June 27, 2018