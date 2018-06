Just sellel arvamusel on saksa juurtega Eesti U17 jalgpallikoondise peatreener Lars Hopp. „See kuidas nad mängisid terve turniiri, lihtsalt palli hoides. Ma pole tulemuse pärast šokis. Küll olen üllatunud, et nad ei suutnud oma mängu muuta. Eriti pärast Rootsi mängu, kui oli selgelt näha, et päris nii ei saa. Nad tekitasid endale ise lõksu, arvates et palli hoides läheb mäng hästi. Aga see ei maksa. Loevad väravad!” toob Hopp välja vutimängu elementaarse põhitõe.

Kergeid ohumärke loeti sakslaste mängust välja juba ka enne turniiri, kuna MMile eelnenud neljas sõpruskohtumises tundis Saksamaa võidurõõmu vaid korra. Hopp nõustub, et midagi võis tõesti ka ettevalmistusmängudest välja lugeda, kuid lisab, et seal käibki treenerite poolt tihti proovimine ja katsetamine.

Äkki lõikas sakslaste peatreener Joachim Löw hoopis näppu liigse enesekindlusega? „Kuni praeguseni nende mängustiil ju töötas. Varem olid nad näljasemad ja mängisid teistmoodi, aga nüüd hoidsid lihtsalt kasti ümber palli. See läks kuidagi ekstreemseks,” leidis ta.

„Kui teed kogu aeg ainult ühte asja, siis teab vastane lõpuks täpselt, mida teha. Ka täna oli Lõuna-Koreal palju ohtlike võimalusi ja lõpuks on need, mis loevad. Pead teadma, mis on sinu tugevused ja neid ära kasutama, et väravat lüüa. Jalgpall ongi sellepärast huvitav, et ka väikesed saavad oma tugevustele rõhudes suuri võita.“

Mis saab Löwist?

Esmakordselt on sattunud rambivalgusesse ka Saksamaa koondise peatreener Joachim Löw. Pärast 2006. aasta MMi Jürgen Klinsmannilt juhendamisohjad üle võtnud 58aastane loots on tosina aasta jooksul näidanud koondisega uskumatut stabiilsust, olles igal suurturniiril (EM ja MM) jõudnud vähemalt poolfinaali. Seda kõike kroonib muidugi nelja aasta tagune maailmameistritiitel. See kõik ei maksa täna aga enam midagi.

Joachim Löw (mollipilt). (Imago Sport/Scanpix)

Altmineku tõttu nõuavad mitmed fännid lootsi välja vahetamist, kuid isegi nigela finaalturniiri valguses on raske uskuda, et peatreenerile kohe ust näidatakse. Saksamaa alaliidu president Reinhard Grindel sõnas juba enne Lõuna-Korea mängu, et Löwi, kellel on leping alaliiduga kestab 2022. aastani, positsioon ohus pole.

„Otsustasime alaliiduga juba enne MMi temaga lepingut pikendada, kuna usume tema töösse ja seda sõltumata MMi lõppresultaadist,” lausus Grindel. Tormakat paleepööret ei pea tõenäoliseks ka Hopp: „Alaliit ei tee kindlasti midagi äkilist. Nad lasevad asjadel maha rahuneda ning teevad kaalutletud otsuse. Kiire otsus võib sündida ainult siis, kui Löw ise tahab tagasi astuda.“