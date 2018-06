Ainus tõrvatilk Brasiilia meepotis on vasakkaitsja Marceloa seljavigastus, mis sundis ta juba 10. minutil mängust lahkuma. Trauma tõsidus pole veel teada.

Serbia - Brasiilia statistika:

Brasiilia järel teisena läheb grupist edasi Šveits, kes mängis täna 2:2 viiki Costa Ricaga. Blerim Dzemaili pealöök viis keskeurooplased 31. minutil juhtima, ent Kendall Jamaal Waston vastas 56. minutil samaga. Muide, too värav tähendab, et nüüd on kõik 32 riiki MMil vähemalt ühe palli vastase võrku virutanud.

Korra tundus, et Costa Rica ei saagi silma pähe, sest Josip Drmic viis 88. minutil Šveitsi 2:1 juhtima. Aga siis sekkus kuulus videkohtunik ja aitas Costa Rical teenida penalti, mille Bryan Ruiz 90+4. minutil realiseeris. Kusjuures Ruiz tabas latti, kuid sealt põrkas pall vastu Šveitsi väravavahi Yann Sommeri pead, kust omakorda väravasse. Nii et lõppeks läheb see kirja Sommeri omaväravana.

Šveits - Costa Rica statistika:

Alagrupi seisu osas ei muutnud too hiline värav midagi, Šveits olnuks ka 2:1 võidu korral teine.