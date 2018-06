Tuneesia jalgpallikoondisel on MMil kavas veel vaid üks mäng, kui täna õhtul kohtutakse kell 21 Panamaga. Et vigastused on põhja-aafriklasi räsinud, on neil rivis vaid üks väravavaht, kelle vahetusmeheks on ründaja.

Tuneesia esikinnas Mouez Hassen jõudis MMil väravas seista vaid umbes veerand tundi, kui ta oma koondise avamängus Inglismaa vastu vigastada sai.

Hasseni asemel läks Tuneesia kindlust valvama Farouk Ben Mustapha, kuid üleeilsel treeningul vigastas ta põlve, mistõttu peab pidama seitsme- kuni kümnepäevalise mängupausi.

Matšis Panama vastu on Tuneesia väravavaht seega turniiri kolmanda numbrina alustanud Aymen Mathlouthi ning kuna FIFA ei lubanud koondisel varuväravavahti erandkorras kutsuda (vigastatud palluritele on asemikke võimalik kutsuda vaid enne esimest kohtumist - toim.), on Mathlouthi varumeheks ründaja Fakhreddine Ben Youssef.