Lõuna-Korea jalgpallikoondise eilne võit MMil Saksamaa üle rõõmustas ka mehhiklasi, sest oleks valitsev maailmameister asiaadid alistanud, oleks just Mehhiko välja langenud. Et lõunakorealastega koos tähistada, läksid paljud Mehhiko fännid pealinnas Mexico Citys asuva Lõuna-Korea saatkonna juurde.

Internetis on kulutulena levima hakanud videod, kus Mehhiko toetajad tänavad Lõuna-Korea peakonsulit, kes omakorda võtab tekiilapudelist lonksu. See polnud aga kõik! Fännid võtsid ametniku oma õlule, vedasid teda ringi ning andsid talle kätte täispuhutud nuku.

Seejärel lasid vutitoetajad kuuldavale loosungi: "Korea, meie vend, nüüd oled sa mehhiklane!" Peakonsul Han Byoung-jin ei jäänud vastust võlgu: "Täna pole vahet, kas oled mehhiklane või korealane. Me tähistame koos."

That’s the Korean consul general to Mexico, Byoung-Jin Han, celebrating with grateful Mexican fans outside the Korea embassy here. One fan said he took a shot of tequila with them earlier. pic.twitter.com/NGWEmRADUW