Ehkki vormel 1 piloot Kimi Räikkönen tegi pihuks ja põrmuks Soome meedias levinud kuuldused, mis sidusid teda järgmiseks hooajaks Toyota WRC meeskonnaga, ütleb Jaapani autotootja tiimi pealik Tommi Mäkinen, et ta võib kaasmaalasele võimaluse anda küll.

Räikkönen keerab praegu F1-sarjas Ferrari rooli, kuid tema leping itaallastega saab käesoleva hooajaga läbi ning viimaste kuulduste kohaselt ei soovi Ferrari soomlasega jätkata.

Mäkinen tõdeb, et ta teab, kuidas Räikkönen ralliautoga sõidab ning ehkki meie põhjanaaber pole WRC masinaga ammu testikilomeetreid läbinud, võib Mäkinen talle võimaluse anda. Ning kes teab, äkki on Räikkönen sedavõrd muljet avaldav, et saab võimaluse ka rallidel sõita.

Autoralli MM-sarjas osalemine poleks 38aastasele Räikkönenile midagi uut. Vahemikus 2009-2011 sõitis ta MM-sarjas 21 etapil, parimaks kohaks jäi 2010. aastal Türgis saavutatud viies koht.

Viiekordne autoralli valitsev maailmameister Sebastien Ogier leiab, et Räikköneni-suguse suurnime lisandumine karusselli teeks alale vaid head. "Kui ta tahab WRCsse tulla, siis usun, et ta võib olla hea. Küsimus ongi selles, kas ta tahab autorallit sõita või mitte - me teame, et ta pole just kõige suurem töö armastaja," ütles Ogier.