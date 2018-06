Kui paar tundi tagasi kirjutasime, et Kaunase Žalgiris on sõlminud pika lepingu Martinas Gebeniga, siis nüüd tulevad Leedust järgmised Žalgirisega seotud teated: klubi huviorbiidil on järjekordne leedukas Marius Grigonis.

24aastane Kaunasest pärit Grigonis on varemgi Žalgirise süsteemi kuulunud, ent alates 2013. aastast on 198 cm pikk paberite järgi väike äär teeninud klubileiba välismaal.

Enamik välismaal veedetud ajast on tal mööda läinud Hispaanias ning näiteks tuli Grigonis 2017. aastal Tenerife Iberostariga FIBA Meistrite liiga võitjaks. Samuti kuulutati ta finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Mullu suvel liitus mees aga Berliini Albaga, kellega võideti Saksamaa meistrivõistlustelt hõbe. Grigonis tegi Saksamaal igati korraliku hooaja, kui viskas keskmiselt 12 punkti mängus (kahepunktivisete tabavusprotsent 60,9, kaugvisetel 47,2 - H. R.), võttis 2,7 lauapalli, jagas 2,6 resultatiivset söötu ning tegi 1,2 vaheltlõiget.

Grigonist on Žalgirisega varemgi paari pandud ning nüüd kinnitas pallur korvpalliajakirjanik Donatas Urbonasele, et läbirääkimised käivad. "Otsustamine pole lihtne, aga teen seda varsti," sõnas Grigonis, kellest huvituvad teisedki tiimid.