Eesti korvpallikoondise homne vastane Suurbritannia on kriisis. Platsile astuvatel palluritel suuri probleeme pole, küll on jamad majas korvpalli rahastamisega. Võimalik on isegi kõigi koondiste laialisaatmine. Kui selline otsus tehakse kiirelt, pääseb Eesti igal juhul H-grupist edasi ja jätkab sügisel MM-valikmänge.

Ühendkuningriigi valitsus kavatses rahahädas alaliidule anda erandkorras miljoni naela (1,1 miljoni euro) suuruse toetuse, et kohalik korvpall täiesti kokku ei vajuks. Ent eilse seisuga on portaali iNews teatel alaliidu võimuvõitluses peale jäämas seltskond, kes soovib korvpallelu korraldamist killustada ja rahasüstist loobuda. Ehk kõik võiks käia nii nagu jalgpallis: Inglismaa, Šotimaa ja Wales mängiks eraldi koondistega.

Erinevalt vutist oleks tegu aga väga madalal tasemel esindustega, sest proffe sinna enam ei kaasataks.