Valgepallur Grigor Dimitrov ei salga, et lahkuminek naistennisist Maria Šarapovast mõjus talle äärmiselt muserdavalt. Ent nüüd on mees taas õnnelikult suhtes, kui tema kaaslaseks on lauljatar Nicole Scherzinger.

Bulgaarlane ja venelanna hakkasid käima 2012. aasta lõpus, kuid osapoolte teed läksid kolm aastat hiljem lahku. "Lõpetasin koostöö oma treeneriga, kaotasin maailma edetabelis palju kohti...Põhimõtteliselt ei osanud ma enam tennist mängida. Võitlesin inimestega ning üritasin lahkuminekuga leppida. Olin kõigest väsinud ning koost lagunemas," selgitas Dimitrov.

2016. aasta algusest Scherzingeriga suhtes olev tennisist tänas oma praegust elukaaslast ning tõdes, et just ameeriklanna aitas tal taas oma elu ja karjääri korda seda.

Ent kahe kuulsuse kooselu pole lihtne. Nende graafikud on tihedad ning rohkete tööreiside tõttu ei näe nad teineteist nii palju, kui tahaks, tunnistab Dimitrov.