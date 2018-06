Korvpallikoondise valikmängude juures on matemaatikal sama tähtis roll nagu suitsusel viskil Šotimaa pubis. Legendaarse Ville Arikese kombe kohaselt panin pea tööle ja mängisin välja erinevad variandid, kuidas Eesti 2019. aasta MMi H-valikgrupist edasi saaks või konkurentsist pudeneks.

Praegu on Kreekal 4, Eesti ja Iisraelil 2 ning Suurbritannial 0 võitu. Välja langeb vaid viimane. Kreeka on kindlalt edasi, aga see ei tähenda, et nad asja lõdvalt võtavad. Võidud ja kaotused edasipääsejate vastu kantakse üle järgmisesse ringi.

Eesti kohtub homme Glasgow's Suurbritanniaga ja esmaspäeval kodus Kreekaga. Suurbriannia võõrustab lisaks Eestile ka Iisraeli. Üks võit viiks Eesti kindlalt edasi, aga noorenenud koosseisu tõttu läheb ka Suurbritanna vastu väga raskeks.