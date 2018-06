WRC-sarjas räägitakse väga tihti testimise tähtsusest. Toyota meeskond postitas oma sotsiaalmeediasse video, kus tiimi sõitjad selgitavad, mida nad piiratud testipäevade jooksul taga ajavad.

"Tänapäeval on konkurents väga tasavägine ja seepärast tuleb juba testidel väga hea olla, autol pisiasju arendada ja seeläbi rallisid võita," sõnas Esapekka Lappi. "See on kui vaimne ettevalmistus, sest kui sa saad auto niimoodi tööle nagu tahad, siis see annab ralli jaoks väga suure tõuke. Oled avakatsel juba enesekindlam ega mõtle seadistamise peale."

Jari-Matti Latvala sekundeeris: "Testitel valmistame autot ette, et teaksime kõiki pisidetaile ning ei peaks rallidel enam seadistamisega tegelema. See pole hea, kui pead rallil selle peale mõtlema."

Ott Tänaku sõnul on testid need kohad, kus kõik uued ideed proovile pannakse ning terad sõkaldest eraldatakse. "Insenerid töötavad kogu aeg, et uusi asju arendada ja testidel saab neid proovida, kas need tasuvad ennast ära. See on lõputu töö," lausus saarlane.

"Testikatsetel ei keskendu ma ideaalsele läbimisele, vaid üritan avastada mugavaid sõiduomadusi, et hiljem rallil maksimaalselt suruda. Tahan autot, mis reageeriks minule kohe. Tahan ma siis pidurdada või pöörata. Kui mul on testipäeva lõpuks selline auto, siis tunnen ennast enesekindlalt."