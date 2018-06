Mitmed Rootsi jalgpallikoondise mängijad on pärast eilset vutipäeva, kus Saksamaa meeskond oli sunnitud oma kohvrid pakkima, tunnistanud, et neile meeldis see vaatepilt väga.

Saksamaa ja Rootsi koondise vahelt jooksis must kass jaanilaupäeval toiminud kohtumise järgselt, kui Saksamaa koondise personal käis Toni Kroosi hilist võiduväravat Rootsi koondise pingile nina alla hõõrumas.

"Loomulikult on sakslased hetkel kurvad, kuid nagu teame, võib karma mõnikord päris valus olla," sõnas Rootsi edurivimees Marcus Berg.

Kaasmaalasega nõustus ka Celticu ridadesse kuuluv kaitsja Mikael Lustig: "Saksamaa turniirilt eemaldamisega pole midagi valesti, eriti kui arvestame nende [laupäevast] käitumist ja seda, mida mõned mängijad ütlesid.

Ma ei hakka kedagi nimeliselt välja tooma, kuid kaks mängijat, kes minust siis mööda jooksid, karjusid mulle otse näkku. Nad lihtsalt mõnitasid mind. Ma ei osanud midagi vastu öelda, sest olin täielikust šokis," sõnas Lustig ning lisas: "Seega ei saa salata. Tunne on päris hea. Kohe väga hea."