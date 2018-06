Loomulikult on võimalus kohtuda e-spordi tõeliste tegijatega ning näha, kuidas käib üks stuudioülekande tegemine. Mänge kommenteerivad härra E-sport ise ehk Kristjan “Koffer” Hiis ja tema kõrval juba meile tuntud kommentaator Peeter “RedEye” Sikk.

Stuudiosse on oodata ka üllatuskülalisi!

Watch live video from gamerly_entertainment on www.twitch.tv

Gamerly on seni korraldanud viis turniiri. Osavõtjaid on olnud 264 meeskonda ehk veidi üle 1500 mängija. Esindatud on olnud pea kõik Euroopa riigid, ent mitte ainult! Läinud nädala võitja House Club on Liibanonist. Nende võistkonna algviisikus on kandev roll ka Eestist pärit mängijal.

Gamerly on nädalate jooksul pakkunud vägevat show'd igale maitsele. Külalistena on saadetes esinenud sellised tuntud nimed nagu investor Yrjö Ojasaar, ärimees David O’Brock, artistid Maxtract ja R.V, Eesti tuntumaid striimereid Carmen “carms” Peussa ning temaga koos profimängija, hiljutine Dreamhacki võitja Imperial meeskonnaga Jesper “tenzki” Mikalski.

Samuti on vaatajad näinud Fysiomedica esindajat Jaana Torpi, kellega räägiti arvuti taga istumisest ning professionaalsetest e-spordi mängijatest. Torp andis nõu, mis harjutusi teha ning mida süüa ja juua, et saada sel alal parimaks.