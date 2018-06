Viimased kuuldused lükkas argentiinlane ise ümber, kuid pildid keskmist sõrme näitavast Maradonast on sotsiaalmeedia abiga juba kulutulena igasse maailma otsa jõudnud.

Mängus Nigeeria vastu sai näha, kuidas jumala käe autor üle staadioni keskmist sõrme lehvitas ning pärast mängu ringlesid sotsiaalmeedias ka spekulatsioonid, et Maradona viidi mõnuainete tõttu haiglasse.

Argentina jalgpalli elav legend Diego Maradona on Venemaal toimuva MMi aegu olnud kohati isegi suurema tähelepanu keskmes, kui nigelat mängu näitav vutikoondis.

Tähelepanelikumad huvilised silmasid kindlasti, et vutilegend kannab mõlema käe peal identset luksuskella. Miks nii?

Ajakirja Metro väitel on sellel igati loogiline põhjus. Nimelt soovib jumala käe autor alati teada, palju näitab kell kodumaal Argentinas. Teine käekell näitab parasjagu kohalikku aega.

Identseid käekellasid on Maradona kandnud 2004. aastast saadik ning superstaarile kohaselt, on need tehtud eritellimusena.