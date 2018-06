Jalgpalli maailmameistrivõistlustel on alati huvitav jälgida, millised maailmajaod ja kui arvukalt on esindatud play-off’is. Tänavusel turniiril taastab Euroopa jõudsalt vahepeal kaotatud positsioone, konkurentsis püsib koguni kümme meeskonda.

Kolmes alagrupis võtsid eurooplased kaksikvõidu (B: Hispaania, Portugal; C: Prantsusmaa, Taani; G: Belgia, Inglismaa), veel neljast sai edasi üks meeskond ning vaid H-grupi tiim Poola ei suutnud oma maailmajagu piisavalt väärikalt esindada. Lisaks Poolale on konkurentsist langenud veel vaid Island, Serbia ja suurüllatusena Saksamaa. Play-off’is on esindatud veel Lõuna-Ameerika nelja meeskonnaga, lisaks Mehhiko ja Jaapan.

Mida tähendas loo alguses toodud ütlus „Euroopa taastab kaotatud positsioone“? Nimelt pääses kahel eelmisel MMil (2014 ja 2010) 13 alustanud Vana Maailma meeskonnast edasi ainult 6! Kui vaadelda viimast kümmet MMi (1982-2018), siis ülejäänud kordadel oli see arv peaaegu alati 10, ainult 2002. aastal 9. Seda isegi aastal 1982, kui alagruppidest sai edasi tosin meeskonda (1986ndast juba 16 tükki) ning väljastpoolt Euroopat suutsid seda ainult Brasiilia ja Argentiina! Kokku on Euroopa meeskonnad 1982. aastast saati osalenud MMil 139 korral ja neist 91-l jõudnud play-off’i (65%).