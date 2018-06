Täna toimusid Lõuna-Eestis Otepää rollerirajal Hearum Eesti Meistrivõistlused maanteerattasõidus.

Meeste eliitklassi meistriks krooniti neljandat korda Tanel Kangert ajaga 37.09. Varasemalt on Astana mees eraldistardist sõidus triumfeerinud 2008., 2010. ja 2013. aastal. Värske Eesti Meistri sõnul jäi ta oma sõiduga rahule, sest ei olnud esialgu päris kindel, kas ta on eelmisest võidusõitudest ikka piisavalt taastunud. Järgmine eesmärk on kindlasti Tour de France ja seetõttu tuleb loobuda ka pühapäeval toimuvast grupisõidust.

Teisele kohale sõitis ennast meeste eliitklassis Alo Jakin (Auber 93) ajaga 39.26 ja kolmandale Norman Vahtra (Klubi Cycling Tartu) ajaga 40.10.