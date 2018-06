Praegu on Kreekal 5, Eesti ja Iisraelil 2 ning Suurbritannial 0 võitu. Välja langeb vaid viimane. Kreeka on kindlalt edasi, aga see ei tähenda, et nad asja lõdvalt võtavad. Võidud ja kaotused edasipääsejate vastu kantakse üle järgmisesse ringi.

Eesti kohtub homme Glasgow's Suurbritanniaga ja esmaspäeval kodus Kreekaga. Suurbriannia võõrustab lisaks Eestile ka Iisraeli. Üks võit viiks Eesti kindlalt edasi, aga noorenenud koosseisu tõttu läheb ka Suurbritanna vastu väga raskeks.

Suurbritannial taganemisteed ei ole. Võita tuleb nii Eestit kui ka Iisraeli. Sel juhul tekiks kolme meeskonna surnud ring, kus Eestil, Iisraelil ja Suurbritannial on kaks võitu ja neli kaotust.

Kolmiku omavahelistes matšides on Eesti punktivahe -1 (3 mängu), Iisraelil +11 (3 mängu) ja Suurbritannial -10 (2 mängu). Et Suurbritannial on pidamata veel kaks mängu, on erinevaid variante palju.

Õhtuleht mängis läbi palju stsenaariume, mille tulemusel selgus, et:

1) Eestile sobiks, kui Suurbritannia võidaks mõlemad mängud nii napilt, et nende korvide vahe Eestist paremaks ei läheks. Näiteks Eestit kolme ja Iisraeli kahe punktiga.

2) Vahet pole, mis skooriga Suurbritannia Eesti alistab - kui Suurbritannia võit Iisraeli üle oleks vähemalt 13 punktiga suurem kui Eesti vastu, langeks hoopis Iisrael viimaseks. Ent selline asjade näib ebareaalsena.

3) Kõik muud variandid kukutaks Eesti viimasele kohale. Nii nagu Eesti korvpallis on juba traditsiooniks saanud, siis punktide lugemine meid ei soosi.