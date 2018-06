Tuneesia koondislane Fakhreddine Ben Youssef kirjutas ennast vägagi eksklusiivsesse seltskonda, kui lõi Panama võrku tuneeslaste esimese värava. Nimelt on MM-finaalturniiridel löödud nüüd 2501 väravat ning just tema tabamus oli see juubelihõnguline.

MMide juubeliväravad:

1. värav - Lucien Laurent (Prantsusmaa, 1930)