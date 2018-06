Eesti korvpallikoondis kohtub täna kell 21.30 Glasgow's 2019. aasta MMi valikmängus Suurbritanniaga. Koondis jõudis Šotimaale plaanitust tunni võrra hiljem ja õhtust treeningut kuigi pikaks ei venitatud. Tunnist piisas.

Peatreener Tiit Sokk rõhutas mängijatele, et brittide vastu tuleb olla agressiivne. Eriti kehtib see esimeste minutite kohta. Kui on võimalus, tuleb kohe visata, mitte palli mängujuhile sokutada.

Kohtumine peetakse 2012. aastal avatud Emirates Arenal, kuhu mahub korvpalli vaatama umbes 6000 inimest. Eelmüügist on ostetud paar tuhat piletit ja ilmselt täismaja ei tule. Samas hoones on ka legendaarse trekisõitja Sir Chris Hoy auks nimetatud velodroom.