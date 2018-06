Belgia koondisega MMil mängiv Marouane Fellaini teatas, et tema karjäär jätkub Manchester Unitedis. Pärast tänavust hooaega sai tema leping Inglismaa klubiga läbi.

I am pleased to be continuing my journey as a Manchester United player. I made this decision because I am very happy here. Also, I feel like this team, under Jose, still has a lot we want to achieve. I would like to say a special thank you to Jose for the faith he has always.. pic.twitter.com/OVlogjmtJW