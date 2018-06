Muidugi kirjutas jalgpalli MMist ja sellega seonduvast ka tänane Õhtuleht. Näiteks kirjutas Siim Kera: "Naised ei tea jalgpallist mitte midagi! Levinud stereotüüp, mis on visa hääbuma. ETV vutiülekanneteski valitsevad mehed – Aet Süvari on küll pea igapäevaselt jalgpallistuudios, aga ajakirjanikuna. Eksperdid ja kommentaatorid on mehed."

