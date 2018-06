Eesti Vehklemisliit annab teada, et nende juhatus on saanud uue liikme, kelleks on õpetaja ja poliitik Märt Sults. "Soovime Märdile edu, jaksu ja kindlat meelt alaliidu juhtimisel," teatatakse vehklemisliidu kodulehel.

Sults on kahe päeva jooksul teine uus vehklemisliidu juhatuse liige. Kolmapäeval teatati, et juhatusse pääses ettevõtja Siim Kabrits, kes on olnud pikalt Nikolai Novosjolovi meeskonna liige.

