23aastane Iraani jalgpallikoondise ründaja Sardar Azmoun teatas, et loobub oma kodumaa esindamisest, sest tema ja ta kolleegide suunas tulistatud viha ja sõim halvendasid tema ema tervist.

Azmoun ja Iraan langesid MMilt pärast alagrupiturniiri välja, mistõttu sõimati kesktormajat ja tema meeskonnakaaslasi nii sotsiaalmeedias kui ka Iraani meedias.

Klubileiba Venemaal Kaasani Rubiinis teeniv Azmoun sõnas, et koondise esindamisest loobumine oli talle väga valus. "Mu ema seljatas tõsise tervisemure ning olin õnnelik.

Teiste inimeste ebaviisakuse tõttu, mida nii mina kui ka mu meeskonnakaaslased on teenimatult saanud, on ema tervis jälle halvenenud. See pani mind raskesse positsiooni, kus ma pidin otsustama Iraani koondise ja oma ema vahel - valisin viimase," selgitas Azmoun otsust.

19aastaselt rahvusesinduses debüüdi teinud Azmouni kaotus on Iraanile valus hoop. Nimelt lõi Iraani Lionel Messiks kutsutud pallur 36 koondisemängus tervelt 23 väravat.