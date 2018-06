Eesti korvpallikoondis kohtub täna kell 21.30 Glasgow's 2019. aasta MMi valikmängus Suurbritanniaga. Kaalul on MM-valiksarja püsimajäämine, kuigi Eestil jäävad võimalused H-grupis viimast kohta vältida alles. Võit viiks Eesti kindlalt kolme parema hulka.

Praegu on Kreekal 5, Eesti ja Iisraelil 2 ning Suurbritannial 0 võitu. Välja langeb vaid viimane. Õhtuleht on Glasgow's kohal, nii et püsige lainel!