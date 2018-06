FIFA maksab MMi ajal Argentiina jalgpallilegendile Diego Maradonale veidi üle 11 000 euro päevas, et mees käiks vaid kohtumisi vaatamas.

1986. aasta maailmameister saab selle eest tänada FIFA president Gianni Infantinot, kelle arvates peaksid kunagised legendid mängudel kohal olemas, et nad saaksid näha käesolevat põlvkonda. Samuti on Infantino jaoks tähtis, et vutisõbrad näeksid legende, sest see aitab meenutada nende mineviku vägitükke.

FIFAle pole koostöö legendidega aga odav lõbu. Lisaks iga päeva eest makstavale veidi rohkem kui 11 000 eurole tasutakse ka suurnimede sõidu-, majutus- ja muud kulud.

Lisaks Maradonale on publiku seas legendidena näha olnud teiste seas ka Kolumbia duot Carlos Valderrama - Rene Higuita,