26.-29.juulini sõidetakse Soomes Jyväskylä ümbruse legendaarsetele teedel tänavuse hooaja kaheksas MM-ralli. 71 võistlusele registreerunud võistluspaari hulgast leiab ka eestlased Roland Poom – Ken Järveoja, kellele see on esimeseks ühiseks MM-ralli stardiks.

Kui Järveojal on varasemast ette näidata 17 MM-starti, millest neli korda just Soomes, siis Poomile on see tema karjääri esimeseks MM-ralliks. Rakverest pärit noormehe senised välisvõitlused on piirdunud Lätis sõidetud rallidega.

Kahel viimasel Eesti meistrivõistluste etapil on Poom – Järveoja lõpetanud Estonian R2 Challenge arvestuse teisel kohal ning pidanud tunnistama vaid Ken Torni paremust, kes sel aastal koos Kuldar Sikuga osalemas MM-rallidel JWRC-arvestuses.

Kuna Poom - Järveoja sõidavad CRC meeskonna poolt, mitte M-Sport poolt ettevalmistatud Ford Fiesta R2T võistlusautol, siis JWRC-arvestuses eestlased ei osale.