Praegu on üle maailma käimas korvpalli MM-valikturniiri kohtumised. Läinud ööl pidi kaotusekibedust tunnistama USA, kes jäi 70:78 alla Mehhikole.

Mehhiklased ladusid võiduvundamendi juba avaveerandil, mis võideti 31:10. Sealjuures alustasid USA lõunanaabrid kohtumist tervelt 18:0(!) spurdiga. Parimal juhul jõudsid ameeriklased kahe punkti kaugusele, kuid nad ei suutnudki kohtumise jooksul kordagi eduseisu haarata.

Peamiselt G-liiga ehk NBA tütarliiga meestest - sestap pole kaotus Mehhikole midagi šokeerivat - koosnenud USA parimana tõi Marcus Thornton (mitte segi ajada NBAs mänginud tagamehe/väikese äärega) 14 silma. Xavier Munford lisas 11 silma. Mehhiko skoorikuningaks tõusis 24 punktiga viimased kaks hooaega Hispaanias veetnud Francisco Cruz.

USA on siiski kindlustanud edasipääsu valiksarja järgmisesse faasi, sest ühe kaotuse kõrval on neil neli võitu. Lisaks ameeriklastele ja mehhiklastele on samas alagrupis ka Puerto Rico ja Kuuba.