Korvpallisaade Viies veerandaeg keskendus tänases osas MM-valikturniirile. Põhjalikuma pilgu viskasime Eesti tänasele kohtumisele Suurbritannia vastu, ent arutluse alla tulid teisedki Euroopa tsooni alagrupid. Stuudios olid Õhtulehe žurnalistid Henry Rull ja Jarmo Jagomägi, Ats Kuldkepp liitus meiega telefoniliini kaudu õhtusest mängupaigast Glasgow'st.

Pika ja tüütu teekonna Šotimaa pealinna ette võtnud Kuldkepp tunnistab, et Glasgow's viibides pole ta näinud ühtegi MM-valiksarja mängu reklaamivat plakatit. Tundub, et Glasgow's jõuab saali ainult ja ainult see, kelle jaoks korvpall südame vähe kiiremini põksuma paneb.

Ent mõistagi ei räägitud saates vaid Glasgow melust. Milline võiks õhtul olla Tiit Soku algviisik? Millised on Eesti võidulootused? Kas britid tulevad ikka viimaste rahajamade valguses platsile? Neile ja teistelegi küsimustele saad vastuse juba saatest.

Head kuulamist!