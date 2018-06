Õige! Vale! Sel jalgpalli MMil esmakordselt kasutatav videokohtuniku süsteem (VAR) jagab vutisõbrad endiselt kahte leeri. Üks usub, et jalgpallimäng on nüüdsest õiglasem, teine ei mõista, miks videokohtunike silmad kõiki määrusterikkumisi ei taba.

Ilmselt on suur osa MMi jälginud inimestest sattunud peale vähemalt ühele hetkele, mil kohtunik on saanud Moskvast asuvast ülekandejaamast kõrva väikese sosina, mistõttu on ta väljaku äärde kordust uurima lidunud. Selliseid momente oli alagrupiturniiril üle kahekümne! Ning pärast sügavat pilku ekraanile saabus otsus – kas värav loeb, kas oli penalti või ei, suluseis või kõik korrektne? Ja nii edasi.

Neljapäeval selgusid 16 tiimi, kes esimese tõkke ületasid ning play-off’i jõudsid. Kas ilma VARita oleks pilt teine? Igav vastus, aga ei! Videokohtunike teravad silmad kedagi kohamängudeni ei aidanud. Küll sai VAR mõnes grupis oluliseks esimese ja teise koha selgitamisel.