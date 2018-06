Jalgpalli MMil on täna puhkepäev, kuid juba homme alustatakse play-off´idega. Päeva teises matšis lähevad kell 21 vastamisi Uruguai ja Portugal.

Uruguai vutilegend Diego Forlan usub, et tema kodumaal on Portugali vastu võimalus juhul, kui rajalt saadakse maha Cristiano Ronaldo.

"Ronaldo on kindel meeskonna liider, ta skoorib väga olulisi väravaid," sõnas 39aastane Forlan BBC-le. "Oleme näinud teistsugust Ronaldot - ta on küll väravaid löönud, ent mäng ei keerle vaid tema ümber. Ta ei löö enam igast olukorrast peale, sellepärast ongi ta üks maailma paremaid. Ta on aru saanud, et kui kaaslasest mängust välja jäävad, siis meeskond kannatab."

Forlani arvates moodustab Ronaldo 50% Portugali koondisest, mistõttu ongi võtmesõnaks tähtmängija neutraliseerimine. "Ma ei muretse meie kaitse pärast, kuid meil tuleb olla hoolikamad kui varasematest mängudes. Ronaldo on hea, aga usun, et meil on piisavalt tasemel mängijad, kes temaga toime tulevad," arutles Uruguai ekskoondislane.

Alagrupiturniiril võitis Uruguai kõik kolm mängu ning enda seljataha ei lastud ainsatki palli. Portugal teenis viis silma, millega teeniti Hispaania järel teine koht. Kolmest matšist võideti vaid üks, kui 1:0 saadi jagu Marokost.