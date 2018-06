Tänavuse NBA finaalseeria järel oli põletavaim küsimus, kas LeBron Jamesi mängud on Cleveland Cavalisersis mängitud? Võib-olla!

Nimelt teatas James täna, et loobub oma lepingu viimase aasta, umbes 35 miljonit dollarit väärt, pikendusest. Seega saab temast esmakordselt vabaagent pärast 2014. aastat, mil ta Cavaliersiga liitus.

Tõsi, see ei tähenda automaatselt, et James Clevelandist kindlasti lahkuks. Nimelt annab see võimaluse tähtmängijale pakkuda viie aasta pikkust supermax lepingut, mis tooks talle sisse 207,4 miljonit dollarit. Sellisele summale pole mitte kellelgi teisel midagi vastu panna.

Erinevate USA meediakanalite info kohaselt kaalub James kahe klubi vahel: kas jääda Cavaliersi või liituda Los Angeles Lakersiga. Juttu on olnud ka Houston Rocketsi huvist, kuid see paistab pigem ebatõenäolisena.